Sivas'ta Yoğun Kar: Çatılar Çöktü, Kar Temizleme Aracı Devrildi

Son yılların en yoğun kar yağışını yaşayan Sivas'ta, kent genelinde çatılarda ve sundurmalarda çökmeler yaşandı; bir kar temizleme aracı devrilmesi sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Çatı ve sundurma çökmeleri

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinin çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahşap malzeme ile desteklenen çatı işyerinin içine çökerken, çalışanlar belediye ekiplerine bilgi verip yardım istedi.

Aynı şekilde Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak üzerindeki bir apartmanın otopark girişinde bulunan sundurma da kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Her iki olayda da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Kar temizleme aracı devrildi, ulaşım tek şeritten sağlandı

Paşabahçe Mesire Alanı yolu Tavra Deresi mevkiinde kar temizleme çalışması yapan bir iş makinesi virajı alamayarak devrildi. Devrilen aracın Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu bildirildi; kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Yetkililer, kara hazırlık ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

SİVAS’TA BİR İŞYERİ İLE OTOPARK GİRİŞİNİN SUNDURMASI YAĞAN KARIN AĞRILIĞINA DAYANAMAZKEN BİR KAR TEMİZLEME ARACI İSE DEVRİLDİ. OLAYLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.