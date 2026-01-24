Sivas'ta Yoğun Kar: Çatılar Çöktü, Kar Temizleme Aracı Devrildi

Sivas'ta son yılların en yoğun kar yağışı çatı ve sundurmaların çökmesine neden oldu; bir kar temizleme aracı devrildi, olaylarda maddi hasar oluştu, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:37
Son yılların en yoğun kar yağışını yaşayan Sivas'ta, kent genelinde çatılarda ve sundurmalarda çökmeler yaşandı; bir kar temizleme aracı devrilmesi sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Çatı ve sundurma çökmeleri

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinin çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahşap malzeme ile desteklenen çatı işyerinin içine çökerken, çalışanlar belediye ekiplerine bilgi verip yardım istedi.

Aynı şekilde Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak üzerindeki bir apartmanın otopark girişinde bulunan sundurma da kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Her iki olayda da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Kar temizleme aracı devrildi, ulaşım tek şeritten sağlandı

Paşabahçe Mesire Alanı yolu Tavra Deresi mevkiinde kar temizleme çalışması yapan bir iş makinesi virajı alamayarak devrildi. Devrilen aracın Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu bildirildi; kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Yetkililer, kara hazırlık ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

