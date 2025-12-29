Ayvalık Açıklarında 10 Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri zamanında müdahale etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken denizde mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu yönünde ihbar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen TCSG-6 ve KB-115 isimli Sahil Güvenlik botları kısa sürede olay yerine ulaşarak, soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenen 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılanlar, aralarında bir çocuk olmak üzere Cunda Adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Göçmenlere yiyecek, ilaç, kıyafet ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlandı.

Olayla ilgili olarak, 10 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.

10 GÖÇMEN BU ŞEKİLDE KURTARILDI