Ayvalık'ta Eski Emniyet Amiri Şantaj Yaparken Suçüstü Yakalandı

Meslekten ihraç edilen M.E., iş insanlarına şantajda yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kendisini hâlen görevdeymiş gibi tanıtan ve 2008 yılında meslekten ihraç edilen M.E., ilçedeki bir iş adamına şantaj yaparken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların adli makamlara sevki amaçlı yürüttüğü çalışmalar sırasında; 2008 yılında emniyet amiriyken meslekten ihraç edilen M.E.'nin, iş insanları M.E. ve S.E.'ye şantaj yaparak para istediği tespit edildi.

Ekipler hemen harekete geçerek, görevden ihraç edilmiş olmasına rağmen kendisini aktif Emniyet Müdürü olarak tanıtan M.E.'yi; seri numaraları daha önceden belirlenmiş nakit Türk Lirası, döviz ve altınları şantaj yaptığı iş insanlarından S.E.'den teslim aldığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda suçüstü yakalanan M.E., ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın daha önce de benzer suçlardan dolayı meslekten men edildiği öğrenildi.

