Ayvalık’ta itfaiye su pompası deliğine düşen yavru kediyi kurtardı

Balıkesir Ayvalık Altınova'da su pompası deliğine düşen yavru kedi, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı ve veterinere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:27
Ayvalık’ta itfaiye su pompası deliğine düşen yavru kediyi kurtardı

Ayvalık’ta itfaiye su pompası deliğine düşen yavru kediyi kurtardı

Kurtarma operasyonu Altınova Mahallesi'nde gerçekleşti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde bir yavru kedinin su pompası deliğine düştüğü ihbarı üzerine, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 10 santimetre çapında ve 18 metre derinlikte olan kuyu sondaj pompası deliğine düşen yavru kediyi çıkarmak için gelişmiş kamera sistemleriyle seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik titiz bir çalışmanın ardından ekipler, kediyi delikten çıkarmayı başardı.

Günlerce aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen yavru kedi, görevli ekipler tarafından alınıp veterinere teslim edilerek bakım altına alındı.

AYVALIK’TA İTFAİYE KUYU SONDAJ POMPASI DELİĞİNE DÜŞEN YAVRU KEDİYİ KURTARDI

AYVALIK’TA İTFAİYE KUYU SONDAJ POMPASI DELİĞİNE DÜŞEN YAVRU KEDİYİ KURTARDI

AYVALIK’TA İTFAİYE KUYU SONDAJ POMPASI DELİĞİNE DÜŞEN YAVRU KEDİYİ KURTARDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Kafede Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
2
Rize Pazar'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 230 Paket Ele Geçirildi
3
Beşiktaş'ta Kıyıya Vuran Ceset Adli Tıp'a Gönderildi — Nikolai Svechnikov İddiası
4
Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 125 milyon liralık işlem, 4 tutuklama
5
Gercüş'te Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
6
Sakarya Akyazı'da Otomobil Su Kanalına Uçtu; Sürücü Yaralandı
7
Kayseri'de 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı, 450 Gram Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları