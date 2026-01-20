Ayvalık’ta itfaiye su pompası deliğine düşen yavru kediyi kurtardı

Kurtarma operasyonu Altınova Mahallesi'nde gerçekleşti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde bir yavru kedinin su pompası deliğine düştüğü ihbarı üzerine, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 10 santimetre çapında ve 18 metre derinlikte olan kuyu sondaj pompası deliğine düşen yavru kediyi çıkarmak için gelişmiş kamera sistemleriyle seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik titiz bir çalışmanın ardından ekipler, kediyi delikten çıkarmayı başardı.

Günlerce aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen yavru kedi, görevli ekipler tarafından alınıp veterinere teslim edilerek bakım altına alındı.

