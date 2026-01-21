Malatya'da Kafede Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da bir kafede çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı; şüpheli gözaltına alındı, silah ve bıçak ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 00:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:11
Üniversite Kavşağı yakınında saat 21.30 sıralarında çatışma

Malatya’da bir kafede çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Üniversite Kavşağı'na yakın bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bulunan A.Ç. ile V.G. arasında başlayan tartışma kavga ile sonuçlandı.

Kavga sırasında V.G.’nin açtığı ateş sonucu A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı A.Ç., tedavi için Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi V.G., olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ve bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

