Malatya'da kafede silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Üniversite Kavşağı yakınında saat 21.30 sıralarında çatışma

Malatya’da bir kafede çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Üniversite Kavşağı'na yakın bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bulunan A.Ç. ile V.G. arasında başlayan tartışma kavga ile sonuçlandı.

Kavga sırasında V.G.’nin açtığı ateş sonucu A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı A.Ç., tedavi için Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi V.G., olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ve bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

