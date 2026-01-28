Aziz İhsan Aktaş Davası 2. Günde: 200 Sanığın Yargılanmasına Devam

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen örgütün davası; 200 sanığın yargılandığı duruşmanın 2. gününde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmalar alınacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:15
Aziz İhsan Aktaş Davası 2. Günde: 200 Sanığın Yargılanmasına Devam

Aziz İhsan Aktaş Davasının 2. Günü

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı dava, ilk duruşmanın 2. gününde devam ediyor.

Duruşma Detayları

Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 Nolu duruşma salonu'nda görülüyor. İddianamede, örgütün belediye ihalelerinde etkili olmak için rüşvet verdiği ve ihale süreçlerini organize ettiği iddiası yer alıyor.

Davanın 2. gününde, mahkeme heyetinin, sanıkların savunmalarını alması bekleniyor. Sürecin ilerleyişi ve mahkeme kararları davanın seyrini belirleyecek.

Aziz İhsan Aktaş duruşmasının görülmesine 2. gününde devam edilecek

Aziz İhsan Aktaş duruşmasının görülmesine 2. gününde devam edilecek

