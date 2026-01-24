Kocaeli'de Otobüs Yangını: Facia Son Anda Önlendi

TEM Otoyolu, Gebze - 34 LR 6052 plakalı şehirler arası otobüs

Kocaeli’de TEM Otoyolu Gebze mevkiinde seyir halindeki şehirler arası otobüsünde çıkan yangın, bir yolcunun yanık kokusu fark ederek durumu görevlilere bildirmesi sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Bölgesi’nden gelen 34 LR 6052 plakalı otobüste seyir esnasında bir yolcu yanık kokusu alarak muavine haber verdi. Araç hemen durduruldu ve yolcular hızla tahliye edildi.

Tahliyeden kısa süre sonra otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi (hurdaya döndü).

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’DE YOLCUNUN SEYİR HALİNDEYKEN ALDIĞI YANIK KOKUSUNU FARK EDEREK DURUMU GÖREVLİLERE BİLDİRMESİ, ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSÜNDE YAŞANABİLECEK OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ. YOLCULARIN TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ.