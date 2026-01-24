Kocaeli'de Otobüs Yangını: Facia Son Anda Önlendi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 34 LR 6052 plakalı otobüste bir yolcunun yanık kokusu uyarısıyla tahliye yapıldı; yangın otobüsü hurdaya çevirdi, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:32
TEM Otoyolu, Gebze - 34 LR 6052 plakalı şehirler arası otobüs

Kocaeli’de TEM Otoyolu Gebze mevkiinde seyir halindeki şehirler arası otobüsünde çıkan yangın, bir yolcunun yanık kokusu fark ederek durumu görevlilere bildirmesi sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Bölgesi’nden gelen 34 LR 6052 plakalı otobüste seyir esnasında bir yolcu yanık kokusu alarak muavine haber verdi. Araç hemen durduruldu ve yolcular hızla tahliye edildi.

Tahliyeden kısa süre sonra otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi (hurdaya döndü).

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

