İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

İnegöl'de kontrolden çıkan 16 FC 849 plakalı otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 03:37
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 03:43
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Ortaköy Mahallesi’nden İnegöl merkeze seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü.

Can Kaybı ve Yaralılar

Kaza sonucu araçtaki yolculardan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti. Sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI; 2 KİŞİ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI; 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI; 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
2
Karabük'te baba, kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle vurdu
3
Diyarbakır'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Esrar Ele Geçirildi
4
İskenderun'da Kafede Silahlı Yaralama: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
6
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
7
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları