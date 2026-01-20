İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Ortaköy Mahallesi’nden İnegöl merkeze seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü.
Can Kaybı ve Yaralılar
Kaza sonucu araçtaki yolculardan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti. Sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Müdahale ve Soruşturma
Kaza sonrası 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
