Aziz İhsan Aktaş duruşmasında ses ve görüntü kaydı yapanlara gözaltı talimatı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda ses ve görüntü kaydı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İddianamedeki belediye başkanları

İddianamede, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün; aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verildiği ve ihale süreçlerinin organize edildiği iddia ediliyor. Bu iddianame kapsamında 200 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada kayıt tespiti

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 1 Nolu salonda görülen duruşmada; sanıklar, avukatlar, basın mensupları ve çok sayıda siyasi isim ile izleyiciler yer aldı. Duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı yapıldığı ve bu kayıtların sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.

Soruşturma ve emniyet talimatı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kaydı yapan şahısların tespiti için soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmayı, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma veya nakletme" suçu kapsamında değerlendiriyor ve tespit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

