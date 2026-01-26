Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Silivri'de Başlıyor

Belediye başkanlarına rüşvet iddiasıyla yargılanan 200 sanığın davası, Silivri'de başlayacak; Aktaş için 187-450 yıl hapis talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:46
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne ilişkin dava, yarın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Duruşma Salonunda görülecek.

Dava kapsamı ve iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi Ticaret A.Ş. ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil olmak üzere toplam 200 kişi "şüpheli", 19 kişi ise "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Aktaş'ın ifadeleri ve tahliyesi

Soruşturma kapsamında sanık Aziz İhsan Aktaş, ek ifade olarak 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde beyanlarda bulundu. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 4 Haziran 2025 tarihinde, "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.

İstenen cezalar ve suçlamalar

İddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 kez "ihaleye fesat karıştırma", 4 kez "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 kez "resmi belgede sahtecilik", 21 kez "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 10 kez "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca; şüpheli Utku Caner Çaykara için 2 kez "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar, şüpheli Ahmet Özer için 2 kez "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 kez "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için "rüşvet alma" suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar, şüpheli Rıza Akpolat hakkında ise "suç örgütüne üye olma", 26 kez "ihaleye fesat karıştırma", 3 kez "resmi belgede sahtecilik", 19 kez "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 kez "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma yarın Silivri'de başlayacak olup, süreç ve gelişmeler yargılama takvimi doğrultusunda takip edilecek.

