Badakhshan'da Altın Madeni Çökmesi: 3 Madenci Hayatını Kaybetti

Olay ve yetkililerden gelen açıklama

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Badakhshan eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması, madenin çökmesine yol açtı. Yetkililer, olayda 3 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamalara göre çökme, madencilerin dün altın çıkardıkları sırada gerçekleşti. Toprak altında kalan madencilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Benzer olaylar

Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve madencilik koşullarına dikkat çekerken, Ekim ayında ülkenin Arghanch Khah bölgesinde tünel çökmesi sonucu iki madencinin hayatını kaybettiği benzer bir kazanın daha yaşandığını hatırlattı.

Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmalarına dair yetkililerden gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

