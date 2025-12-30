DOLAR
Badakhshan'da Altın Madeni Çökmesi: 3 Madenci Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaletinde altın madeninde çökme sonucu 3 madenci yaşamını yitirdi. Ekim'de Arghanch Khah'da benzer bir kaza yaşanmıştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:24
Olay ve yetkililerden gelen açıklama

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Badakhshan eyaletindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması, madenin çökmesine yol açtı. Yetkililer, olayda 3 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamalara göre çökme, madencilerin dün altın çıkardıkları sırada gerçekleşti. Toprak altında kalan madencilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Benzer olaylar

Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve madencilik koşullarına dikkat çekerken, Ekim ayında ülkenin Arghanch Khah bölgesinde tünel çökmesi sonucu iki madencinin hayatını kaybettiği benzer bir kazanın daha yaşandığını hatırlattı.

Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmalarına dair yetkililerden gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Badakhshan eyaletinde bir altın madeninde çökme meydana gelmesi...

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Badakhshan eyaletinde bir altın madeninde çökme meydana gelmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

