Bafra’da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Şüpheli Kaçtı

Samsun Bafra'da Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda Recep Liman bacağından ve kasık bölgesinden yaralandı; şüpheli Mehmet Karatepe kaçtı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:25
Bafra’da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, otomobille olay yerine gelen Mehmet Karatepe (25), aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Recep Liman (56)’a iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralı ve İlk Müdahale

Recep Liman, bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Arka Plan ve Soruşturma

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ayrıca, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde Sebahattin Karatepe’yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi. Son saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe’nin, Sebahattin Karatepe’nin yeğeni olması nedeniyle olayın eski bir hesaplaşmaya dayandığı değerlendiriliyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor.

