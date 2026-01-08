Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Olayın Özeti

Samsun'un Bafra ilçesinde bugün Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen silahlı saldırı sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Olayda iş yeri sahibi Recep Liman (56) yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Karatepe, iş yerinde bulunduğu sırada Recep Liman'a tabancayla 6 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Kurşunların bacağına ve kasık bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'yi olay yerine otomobille getirdikleri tespit edilen M.B. (24), G.G. (23) ve B.Ö. (23) isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Geçmişi

Olayın geçmişine ilişkin olarak, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Sebahattin Karatepe'yi tabancayla bacağından yaraladığı öğrenildi. Son saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'nin, Sebahattin Karatepe'nin yeğeni olması sebebiyle olayın geçmişe dayalı bir hesaplaşma olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca, Recep Liman'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

İlerleyen Süreç

Olayla ilgili adli ve teknik soruşturma devam ediyor; yetkililer gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edecek.

OLAY YERİ