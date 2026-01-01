DOLAR
Yerlikaya'dan emniyet güçlerine yılbaşı telsiz mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı dolayısıyla görev başındaki emniyet güçlerine telsizden seslenip yeni yıl tebriklerinde bulundu ve şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:45
Bakan Yerlikaya görev başındaki personele teşekkür ve yeni yıl dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı dolayısıyla görev başında bulunan emniyet güçlerine telsiz mesajı yayımladı. Yerlikaya, yılbaşında görev yapan personele telsizden seslenerek yeni yıllarını kutladı ve görevlerindeki fedakârlık için teşekkür etti.

"Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca; şehrin en işlek caddesinde de, en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Yerlikaya, mesajında şehitleri anarken ve gazilere duyduğu minneti ifade ederken şu vurguyu yaptı:

"Bu kutsal görev esnasında; vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah’a emanet olun"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

