Yerlikaya'dan emniyet güçlerine yılbaşı telsiz mesajı

Bakan Yerlikaya görev başındaki personele teşekkür ve yeni yıl dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı dolayısıyla görev başında bulunan emniyet güçlerine telsiz mesajı yayımladı. Yerlikaya, yılbaşında görev yapan personele telsizden seslenerek yeni yıllarını kutladı ve görevlerindeki fedakârlık için teşekkür etti.

"Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca; şehrin en işlek caddesinde de, en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Yerlikaya, mesajında şehitleri anarken ve gazilere duyduğu minneti ifade ederken şu vurguyu yaptı:

"Bu kutsal görev esnasında; vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah’a emanet olun"

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan emniyet güçlerine telsiz mesajı