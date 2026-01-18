Bağcılar'da Kapatılan Hastanenin Çatısında Yangın

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da, yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay, saat 17.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerindeki kapalı hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

