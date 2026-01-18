Bağcılar'da Kapatılan Hastanenin Çatısında Yangın

Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel hastanenin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:14
Bağcılar'da Kapatılan Hastanenin Çatısında Yangın

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da, yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay, saat 17.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerindeki kapalı hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

