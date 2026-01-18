Samsun'da kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, tutuklandı

Atakum'da kafe önünde yaşanan silahlı yaralama

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y. (38)'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın, bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan C.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

C.K., ifadesinde olayı yatıştırmaya çalıştığını ancak yaralıların kendisine saldırdığını söyledi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

