Samsun'da kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, tutuklandı

Samsun Atakum'da kafe önünde çıkan tartışmada C.K. (36), 4 kişiyi tabancayla bacaklarından yaralayarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:27
Samsun'da kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, tutuklandı

Samsun'da kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, tutuklandı

Atakum'da kafe önünde yaşanan silahlı yaralama

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y. (38)'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın, bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan C.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

C.K., ifadesinde olayı yatıştırmaya çalıştığını ancak yaralıların kendisine saldırdığını söyledi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KAFE ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMA 4 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYAN KAFENİN...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KAFE ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMA 4 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYAN KAFENİN MÜDÜRÜ C.K.(38) TUTUKLANDI.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR KAFE ÖNÜNDE ÇIKAN TARTIŞMA 4 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYAN KAFENİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, tutuklandı
2
Karasu-Adapazarı Yolunda Kaza: 8 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Diyarbakır Eğil'de Ham Petrol Havuzunda Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Muğla Gökova'da Tekne Faciası: 1 Ölü, 1’i Ağır 4 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de uçuruma yuvarlanan otomobil: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
6
Niğde'de 65 Yaşındaki N.C. Evinde Ölü Bulundu
7
Hatay'da Ablası Tarafından Vurulan 17 Yaşındaki Eylül Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları