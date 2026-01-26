Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Ailenin Oğlu ve Komşusu O Anları Anlattı

Bağcılar'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Ailenin oğlu ve komşusu konuştu

İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta meydana gelen olayda, bir aile karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay anına dair bilgiler, ailenin oğlu ve komşusunun ifadeleriyle netleşmeye başladı.

Olayın tespit edilmesi

Aile fertlerinden haber alamayan akrabalarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese yönlendi. Ekipler balkondan içeri girdiklerinde yoğun gaz kokusu fark etti. Yapılan ilk incelemede Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43) ve çocukları Zehra Malay (7) hayatını kaybetmiş, Gülbahar Malay (37) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Komşunun anlatımı

Komşuları Hasan Sipahi yaşananları şu sözlerle anlattı: "Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu"

Ailenin oğlu yaşananları anlattı

Oğul Nimetullah Malay olay gecesini ve ilk müdahaleyi şöyle aktardı: "Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektirik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

Soruşturma sürüyor

Olayın lamba/tüp kaynaklı gaz sızıntısından meydana geldiği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kesin ölüm nedenine ilişkin rapor bekleniyor.

