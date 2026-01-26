Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Ailenin Oğlu ve Komşusu O Anları Anlattı

Bağcılar Demirkapı'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı olayda aile oğlu ve komşu yaşananları anlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:43
Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Ailenin Oğlu ve Komşusu O Anları Anlattı

Bağcılar'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Ailenin oğlu ve komşusu konuştu

İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta meydana gelen olayda, bir aile karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay anına dair bilgiler, ailenin oğlu ve komşusunun ifadeleriyle netleşmeye başladı.

Olayın tespit edilmesi

Aile fertlerinden haber alamayan akrabalarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese yönlendi. Ekipler balkondan içeri girdiklerinde yoğun gaz kokusu fark etti. Yapılan ilk incelemede Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43) ve çocukları Zehra Malay (7) hayatını kaybetmiş, Gülbahar Malay (37) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Komşunun anlatımı

Komşuları Hasan Sipahi yaşananları şu sözlerle anlattı: "Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu"

Ailenin oğlu yaşananları anlattı

Oğul Nimetullah Malay olay gecesini ve ilk müdahaleyi şöyle aktardı: "Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektirik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

Soruşturma sürüyor

Olayın lamba/tüp kaynaklı gaz sızıntısından meydana geldiği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kesin ölüm nedenine ilişkin rapor bekleniyor.

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden ailenin oğlu konuştu: "Uzun süre elektrik...

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden ailenin oğlu konuştu: "Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları