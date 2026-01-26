Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bağcılar Demirkapı'da aynı aileden 3 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi; bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:27
Edinilen bilgilere göre, olay gece saatlerinde Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak adresinde meydana geldi. Aynı aileye mensup kişilerden haber alamayan yakınları, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine müdahale

Olay yerine gelen ekipler, balkondan daireye girdiğinde yoğun bir gaz kokusu fark etti. Yapılan incelemede evde Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay (37) yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerinin tespiti ve hastaneye sevk

Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni ve ayrıntıları yapılacak adli ve teknik çalışmaların ardından netleşecek.

