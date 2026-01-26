Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Malay Ailesinin Oğlu ve Komşusu Anlattı

Bağcılar'da karbonmonoksit sızıntısı sonucu Malay ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Oğul ve komşu yaşanan anları anlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:56
Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Malay Ailesinin Oğlu ve Komşusu Anlattı

Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Malay Ailesinin Oğlu ve Komşusu Anlattı

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta gece meydana gelen olayda, Malay ailesinin üç ferdi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili yakınları, komşuları ve yetkililer yaşananları aktarıyor.

Olay yerinde ilk bulgular

Akrabalarının haber alamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler balkondan daireye girdiklerinde yoğun gaz kokusu fark etti. İçeride Abdülaziz Malay (70), Fatma Jabara (43) ve Zehra Malay (7) yerde hareketsiz bulundu; ilk müdahalede bu üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay (37) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Komşu Hasan Sipahi'nin ifadeleri

"Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu"

Oğul Nimetullah Malay'ın anlattıkları

"Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektrik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olamayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

Olayın lüks lambasından sızan gaz nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı ve resmi rapor bekleniyor.

AYDINLATMA LÜKSÜ

AYDINLATMA LÜKSÜ

AYDINLATMA LÜKSÜ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları