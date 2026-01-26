Bağcılar'da Karbonmonoksit Faciası: Malay Ailesinin Oğlu ve Komşusu Anlattı

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta gece meydana gelen olayda, Malay ailesinin üç ferdi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili yakınları, komşuları ve yetkililer yaşananları aktarıyor.

Olay yerinde ilk bulgular

Akrabalarının haber alamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler balkondan daireye girdiklerinde yoğun gaz kokusu fark etti. İçeride Abdülaziz Malay (70), Fatma Jabara (43) ve Zehra Malay (7) yerde hareketsiz bulundu; ilk müdahalede bu üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay (37) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Komşu Hasan Sipahi'nin ifadeleri

"Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu"

Oğul Nimetullah Malay'ın anlattıkları

"Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektrik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olamayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

Olayın lüks lambasından sızan gaz nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı ve resmi rapor bekleniyor.

AYDINLATMA LÜKSÜ