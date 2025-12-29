Bağcılar'da Mezuniyet Keplerine Gizlenen 53 Bin 100 Captagon Hap Ele Geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bağcılar'da bir kargo firmasının şubesine 25 Aralık günü düzenlediği operasyonda önemli bir yakalamaya imza attı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Operasyonda, şüpheli R.E. gözaltına alındı. Kargo şubesinde yapılan aramada, karton ve saten kumaştan üretilen mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş toplam 53 bin 100 captagon hap ele geçirildi.

Hapların yurt dışına gönderilmek istendiği tespit edildi. Şüpheli R.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; savcılık ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul polisinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamındaki soruşturma devam ediyor.

MEZUNİYET KEPLERİNDE YURT DIŞINA UYUŞTURUCU SEVKİYATI POLİSE TAKILDI