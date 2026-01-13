Bahçelievler'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı

Güneşli Sokak'ta akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Güneşli Sokak'taki bir binanın çatı katında başladı.

Edinilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, çatı katını tamamen sararken bitiştiğindeki binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını yaklaşık bir saatlik müdahale ile kontrol altına alıp söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak her iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çatının alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

