İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi; Ali S. ve Rabia K. tutuklandı, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:00
İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı

İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada Ali S. ve Rabia K. tutuklanırken, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı içeren adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütüldü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. bulunuyor.

Soruşturmada şüphelilerin, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ’uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia ediliyor.

Adli süreç ve mahkeme kararları

Şüpheliler, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumunda kan, saç ve idrar örnekleri verildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından farklı taleplerle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildiler.

Mahkeme sürecinde alınan kararlar şöyle oldu: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak üzere adli kontrol kararı verildi. Neda Ş. ve Selen Ç. adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Ali S. ve Rabia K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
2
İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı
3
Kayseri'de Adliye Önü Cinayeti: Yargıtay Bozmasıyla Sanık Yeniden Hakim Karşısında
4
Kazdağları’nda Jandarma, Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 4 Kişiyi Kurtardı
5
Düzce'de Ardiye Yangını 2 Katlı Eve Sıçramadan Söndürüldü
6
Antalya'da kız kaçırma kavgası: Pompalı tüfekle öldürülen Sefil Ünder davası
7
Antalya'da İskansızlık İddiasıyla Şantaj: 2 Milyon TL ile Suçüstü, 4 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları