İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada Ali S. ve Rabia K. tutuklanırken, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı içeren adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütüldü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. bulunuyor.

Soruşturmada şüphelilerin, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ’uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia ediliyor.

Adli süreç ve mahkeme kararları

Şüpheliler, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumunda kan, saç ve idrar örnekleri verildikten sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından farklı taleplerle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildiler.

Mahkeme sürecinde alınan kararlar şöyle oldu: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak üzere adli kontrol kararı verildi. Neda Ş. ve Selen Ç. adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Ali S. ve Rabia K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

