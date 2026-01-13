Düzce'de Ardiye Yangını 2 Katlı Eve Sıçramadan Söndürüldü

Düzce’de Ahmet Topal’a ait ardiyede çıkan yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle 2 katlı eve sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:43
Olay

Düzce’de Ahmet Topal’a ait evin ardiye bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe yol açarken, gökyüzüne yükselen dumanlar çevreden net şekilde görüldü.

İtfaiye müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının 2 katlı eve ulaşmaması için yoğun çaba gösterdi. Ardiye içinde bulunan çok sayıda kablo ve yanıcı malzeme nedeniyle alevlerin zaman zaman yeniden yükselmesi üzerine ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ardiye tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, özellikle ardiye ve depo gibi alanlarda elektrik tesisatı ve yanıcı maddeler konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

