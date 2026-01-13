Düzce'de Ardiye Yangını 2 Katlı Eve Sıçramadan Söndürüldü

Olay

Düzce’de Ahmet Topal’a ait evin ardiye bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe yol açarken, gökyüzüne yükselen dumanlar çevreden net şekilde görüldü.

İtfaiye müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının 2 katlı eve ulaşmaması için yoğun çaba gösterdi. Ardiye içinde bulunan çok sayıda kablo ve yanıcı malzeme nedeniyle alevlerin zaman zaman yeniden yükselmesi üzerine ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ardiye tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, özellikle ardiye ve depo gibi alanlarda elektrik tesisatı ve yanıcı maddeler konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

