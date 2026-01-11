Bahçelievler'de Sağanak Sonrası Balkonu Çöken Binada Hasar Gün Işığıyla Ortaya Çıktı

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 6 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü

Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağışın ardından, Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki bir binada balkonun çökmesiyle hasar oluştu. Olay 00.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce karot örnekleri alınan ve sonrasında tahliye edilip yıkılması beklenen 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan balkon, İstanbul genelinde etkili olan sağanak sonrası çöktü. Düşen parçalar sokağa dağıldı ve bir otomobil parçalar nedeniyle hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın etrafını girişe kapatıp çevrede güvenlik önlemleri aldı; sokak giriş çıkışlara kapatıldı.

İtfaiye ekipleri tehlike arz eden balkon parçalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Çökme esnasında binanın yakınından kimsenin geçmemesi, olası bir faciayı önledi. Hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yetkililerin incelemesinin sürdüğü binanın yıkım sürecinin hızlandırılacağı öğrenildi. Balkonu yıkılan binadaki hasarın gündüz ışığında belirginleştiği bildirildi.

