Samsun'da cenaze dönüşü kaza: 4 kişi yaralandı — Araç kamerası kaydetti

Samsun'da cenaze dönüşü 3 araçlı kaza: 4 kişi yaralandı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Samsun’un Canik ilçesinde, cenaze dönüşü gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı 3 araçlı trafik kazası, bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Çelik idaresindeki 54 AOT 838 plakalı otomobil refüjdeki elektrik direğine çarpmasının ardından karşı şeride geçerek, Halil İbrahim Akbulut yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ve Muhammet Emin Çelik idaresindeki 55 PP 974 plakalı transporter ile çarpıştı.

Çarpma anı ve aracın karşı yola geçişi, seyir halindeki bir aracın kamerasınca kayıt altına alındı.

Kazada, transporter araçta bulunan Hilal Çelik ile yoldan çıkan otomobilde bulunan Hamide Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Turan Çelik yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 54 AOT 838 plakalı araçta bulunan 3 yaralının, Ordu’nun Aybastı ilçesindeki cenaze törenine katılıp İstanbula döndükleri öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

