DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Elazığ'da Zabıta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimini Sıklaştırdı

Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi marketler ve tatlı üretim yerlerinde etiket, son kullanma tarihi ve hijyen denetimlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:55
Elazığ'da Zabıta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimini Sıklaştırdı

Elazığ Belediyesi Zabıta'dan yılbaşı öncesi gıda denetimi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde kent genelinde denetimleri artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler yoğunlaştırıldı.

Denetimin kapsamı

Ekipler, kent genelinde hizmet veren zincir marketler başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarında kontroller gerçekleştirdi. Özellikle ürün fiyat etiketlerinin görünürlüğü, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyen kurallarına uyum üzerinde duruldu.

Denetimlerde ayrıca ürünlerin hijyenik şartlarda satışa sunulup sunulmadığı, gramaj kontrolü, gıda ürünlerinin saklama şartları ve depolama alanları incelendi. Zabıta ekipleri, vatandaşların yeni yıl öncesinde güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla titizlikle çalıştı.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşım noktasında denetimleri periyodik olarak sürüyor. Yeni yıl öncesinde de denetimler artarak devam edecektir. Elazığ Belediyesi’nin öncelikleri arasında halk sağlığını korumak vardır"

ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE KENT GENELİNDE DENETİMLERİ...

ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE KENT GENELİNDE DENETİMLERİ ARTTIRDI

ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE KENT GENELİNDE DENETİMLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
2
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
6
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı
7
Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları