Elazığ'da Zabıta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimini Sıklaştırdı

Elazığ Belediyesi Zabıta'dan yılbaşı öncesi gıda denetimi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde kent genelinde denetimleri artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler yoğunlaştırıldı.

Denetimin kapsamı

Ekipler, kent genelinde hizmet veren zincir marketler başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarında kontroller gerçekleştirdi. Özellikle ürün fiyat etiketlerinin görünürlüğü, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyen kurallarına uyum üzerinde duruldu.

Denetimlerde ayrıca ürünlerin hijyenik şartlarda satışa sunulup sunulmadığı, gramaj kontrolü, gıda ürünlerinin saklama şartları ve depolama alanları incelendi. Zabıta ekipleri, vatandaşların yeni yıl öncesinde güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla titizlikle çalıştı.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşım noktasında denetimleri periyodik olarak sürüyor. Yeni yıl öncesinde de denetimler artarak devam edecektir. Elazığ Belediyesi’nin öncelikleri arasında halk sağlığını korumak vardır"

