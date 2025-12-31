DOLAR
Bakan Yerlikaya: 25 ilde eş zamanlı operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:56
Operasyonun kapsamı ve sonuçları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak jandarma ve polis tarafından operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerlikaya’nın açıklamasından: "Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı." Ayrıca, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" ifadelerine yer verildi.

