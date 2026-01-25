Bakan Yerlikaya: Kütahya'da yaya önceliğini ihlal eden kamyon sürücüsüne ceza

Olayın ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşların, hızla gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntüler üzerine harekete geçildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, sağ şeritteki araç yayalara yol verirken, sol şeritten hızla gelen kamyondan yayalar son anda kurtuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya önceliğini ihlal eden C.A. isimli sürücü, ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Hedef: Kalıcı trafik kültürü

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu teklifine de değinerek, amaçlarının yalnızca sürücülere kuralları ezberletmek olmadığını, toplumda doğru ile yanlışı ayırt edebilen kalıcı bir trafik kültürü ve vicdan bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Trafik cezaları riskli davranışları anlık olarak durdurabilir, denetimler bu davranışların tekrarını azaltır. Ancak trafik kültürü, doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza anlıktır, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz"

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLMESİ