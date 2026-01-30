Bakan Yerlikaya: Sakarya'da gemide fenalaşan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
Olayın detayları ve kurtarma süreci
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya açıklarında bir gemide fenalaşan vatandaşın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Gemide fenalaşan vatandaşımız Sahil Güvenlik ekiplerimizce tahliye edildi. Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında, 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşımızın fenalaşarak tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-108) sevk edildi" ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, fenalaşan vatandaş, Sahil Güvenlik botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek Karasu Limanında bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi.
Bakan Yerlikaya, kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı tebrik ederek, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi.
