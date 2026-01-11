Bakan Yerlikaya: Siber Dolandırıcılık Operasyonlarında 90 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"14 ilde siber dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 Milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. 39’u tutuklandı. 46’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek siber dolandırıcılık suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik"

Operasyonun detayları

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlara ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirip kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama' gibi sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ayrıca vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

