Bakırköy Sahil Yolunda Fırtına Kabusu: Ağaç 4 Aracı Devrildi

Bakırköy sahil yolunda sabah saatlerinde etkili fırtına sonucu devrilen ağaç 4 araca zarar verdi; can kaybı veya yaralanma yok, yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:52
Bakırköy Sahil Yolunda Fırtına Kabusu: Ağaç 4 Aracı Devrildi

Bakırköy Sahil Yolunda Fırtına Kabusu: Ağaç 4 Aracı Devrildi

Şiddetli rüzgâr sabah saatlerinde yola düşen ağaçla trafikte aksama yarattı

Bakırköy sahil yolunda sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçen 4 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, araçların üzerindeki ağaç parçalarını kaldırmak için uzun süre çalıştı.

Kaza sonrası Bakırköy sahil yolunun Yeşilköy istikameti trafiğe kapandı. İlk aşamada araçların üzerindeki dallar ve küçük parçalar temizlendi; ardından kalan gövde ve büyük parçalar motorlu testerelerle kesilerek yoldan çıkarıldı.

Uzun süren kaldırma ve temizleme çalışmalarının ardından devrilen ağaç ve hasarlı araçlar tamamen yoldan çekildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikameti ulaşıma açıldı.

BAKIRKÖY SAHİL YOLUNDA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ 4 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ....

BAKIRKÖY SAHİL YOLUNDA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ 4 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

BAKIRKÖY SAHİL YOLUNDA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ 4 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ....

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları