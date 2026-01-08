Bakırköy Sahil Yolunda Fırtına Kabusu: Ağaç 4 Aracı Devrildi

Şiddetli rüzgâr sabah saatlerinde yola düşen ağaçla trafikte aksama yarattı

Bakırköy sahil yolunda sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçen 4 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler, araçların üzerindeki ağaç parçalarını kaldırmak için uzun süre çalıştı.

Kaza sonrası Bakırköy sahil yolunun Yeşilköy istikameti trafiğe kapandı. İlk aşamada araçların üzerindeki dallar ve küçük parçalar temizlendi; ardından kalan gövde ve büyük parçalar motorlu testerelerle kesilerek yoldan çıkarıldı.

Uzun süren kaldırma ve temizleme çalışmalarının ardından devrilen ağaç ve hasarlı araçlar tamamen yoldan çekildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikameti ulaşıma açıldı.

