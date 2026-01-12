Balçova saldırısının iddianamesi hazır: 3 polisin şehit olduğu dosya

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:20
İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen ve 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 58 sayfalık iddianame ile 13 şüpheli hakkında dava açıldı.

Soruşturma dosyası ve şüpheliler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iddianamede saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ üyesi E.B. (17) ile birlikte ailesinden N.B. ve A.B. ile birlikte toplam 13 şüpheli yer aldı. İddianamede belirtilene göre şüphelilerin 7’si tutuklu bulunuyor.

Saldırı anı ve kayıplar

Olayda, saldırgan E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Çatışmada polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile olay yerine giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Çatışmada saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi; polis memuru Murat Dağlı ve bir sivil vatandaş yaralandı.

İddianamedeki suçlamalar ve ceza talepleri

İddianamede şüpheliler hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 3 kez 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 defa 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu malına zarar verme' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' gibi suçlamalar yer aldı.

Hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler için 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 261 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilerin yargılanma süreci

Dosyada, saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile ilgili olarak, saldırı tarihinde 16 yaşında olduğunun belirtildiği ve bu nedenle dosyanın ayrıldığı, E.B. dosyasının çocuk ağır ceza mahkemesine gönderildiği kaydedildi. Diğer 12 şüpheli hakkında ise ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

