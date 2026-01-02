DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Balıkesir Büyükşehir Kışa Hazır: 496 Personelle Teyakkuza Geçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kar yağışı öncesi tuz stoklarını artırdı; kar küreme araçları ve 496 personelle 7/24 teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:38
Balıkesir Büyükşehir Kışa Hazır: 496 Personelle Teyakkuza Geçildi

Balıkesir Büyükşehir Kışa Hazır: 496 Personelle Teyakkuza Geçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Tuz stokları artırıldı, kar küreme ve tuzlama araçları, greyderler ve kumla karıştırılmış tuz stokları hazır hale getirildi.

496 personel 7/24 esasına göre sahada görev başında; ekipler, yolların açık tutulması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için il genelinde teyakkuz halinde çalışacak.

Başkan Ahmet Akın: Halkımızın güvenliği için hazırlıklarımız tamam

Kışla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir’imizin kış şartlarından kötü etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlimiz genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının da aralıksız sürdürülebilmesi için ekiplerimiz hazır. Tuz stoklarımızı da artırdık. Halkımızın güvenliği ve konforu için hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, "Özellikle ulaşımının aksamaması, yolların açık tutulması ve acil durumlara anında müdahale edebilmek adına 496 personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev başındalar. Tüm ilçelerimizde ekipman, araç ve tuz stoklarımız da hazır durumda. Hemşehrilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Acil Durum ve İletişim

Kış mevsiminde olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanacak her türlü acil durumda vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden talep ve önerilerini iletebilecek. Ekipler gelen taleplere en kısa sürede yanıt vererek müdahale edecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ ŞARTLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA HAZIRLIKLARINI...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ ŞARTLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ ŞARTLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA HAZIRLIKLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları