Balıkesir Büyükşehir Kışa Hazır: 496 Personelle Teyakkuza Geçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Tuz stokları artırıldı, kar küreme ve tuzlama araçları, greyderler ve kumla karıştırılmış tuz stokları hazır hale getirildi.

496 personel 7/24 esasına göre sahada görev başında; ekipler, yolların açık tutulması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için il genelinde teyakkuz halinde çalışacak.

Başkan Ahmet Akın: Halkımızın güvenliği için hazırlıklarımız tamam

Kışla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir’imizin kış şartlarından kötü etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlimiz genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının da aralıksız sürdürülebilmesi için ekiplerimiz hazır. Tuz stoklarımızı da artırdık. Halkımızın güvenliği ve konforu için hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, "Özellikle ulaşımının aksamaması, yolların açık tutulması ve acil durumlara anında müdahale edebilmek adına 496 personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev başındalar. Tüm ilçelerimizde ekipman, araç ve tuz stoklarımız da hazır durumda. Hemşehrilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Acil Durum ve İletişim

Kış mevsiminde olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanacak her türlü acil durumda vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden talep ve önerilerini iletebilecek. Ekipler gelen taleplere en kısa sürede yanıt vererek müdahale edecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ ŞARTLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI