Balıkesir'de buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde buzlanma nedeniyle arazi aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 kişi yaralandı, tedavi Edremit Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:07
Balıkesir'de buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Balıkesir'de buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma

Kaza ve müdahale

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, buzlanmanın etkisiyle bir arazi aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı ve iki kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 09.15 sıralarında, Havran ilçesi Kalabak Mahallesi Hanlar mevkii'nde gerçekleşti.

Y.A. (47) idaresindeki 10 UH 255 plakalı arazi aracı, Kalkım istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak karşı yönden gelen İ.Y. (64) yönetimindeki 10 H 9231 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, arazi aracının sürücüsü Y.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

