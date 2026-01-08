Gediz'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi, Binalarda Hasar Oluştu

Fırtına öğlen saatlerinden itibaren etkisini artırdı

Kütahya’nın Gediz ilçesi öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına girdi. Fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve çeşitli noktalarda maddi hasara neden oldu.

Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar, ilçenin farklı noktalarında yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Üzerlerine düşen ağaçlar nedeniyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Şans eseri olay anında araçların içinde kimsenin bulunmaması, olası yaralanma veya can kaybını önledi.

Şiddetli rüzgar yalnızca ağaçlara zarar vermedi; bazı bölgelerde binaların dış cephe kaplamaları rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü ve bina yüzeylerinde hasar oluştu.

Olayın hemen ardından harekete geçen Gediz Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları kesip yollardan kaldırarak ulaşımın normale dönmesi için yoğun mesai harcadı. Belediye ekipleri, rüzgarın uçurduğu parçaları temizleyerek çevre güvenliğini sağladı.

Yetkililer, hava muhalefetinin devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları şu konularda dikkatli olmaya çağırdı: Eski binaların ve sağlam olmayan çatıların altında durulmaması, ağaç altlarına araç park edilmemesi, mecbur kalınmadıkça fırtınalı saatlerde dışarı çıkılmaması ve trafikte dikkatli olunması.

