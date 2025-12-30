DOLAR
Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de 22-28 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı; çok sayıda kaçak sigara, alkol ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:49
Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen istihbarata dayalı çalışmalarda geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İl genelinde Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Marmara ilçelerinde, 14 farklı olaya ilişkin belirlenen adreslere ve şüphelilerin kullandığı araçlara eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 19.300 adet dolu makaron, 272 paket sigara mentolü, 156 litre etil alkol, 2.381 litre kaçak/sahte alkol, 4 adet damıtma düzeneği, 26 adet alkol yapımında kullanılan likit, 1 adet tabanca, 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 30 adet fişek, 2 adet dedektör ve 15 adet kazı malzemesi yer aldı.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma sürüyor.

BALIKESİR'DE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇ OPERASYONLARI: 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BALIKESİR’DE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇ OPERASYONLARI: 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

