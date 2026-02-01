Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaza Akçakısrak mevkiinde meydana geldi
Balıkesir-İzmir karayolu Akçakısrak mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki beton bariyere çarparak kazaya sebep oldu.
B.A. idaresindeki 34 NAV 680 plakalı Hyundai otomobil çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerinde aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
