İnegöl'de damat kurşun yağdırdı: kayınbaba öldü, kayınbirader yaralı

Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde saat 13.00 civarında gerçekleşti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tabancayla kayınbabası ve kayınbiraderini hedef aldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adem Ü. ile husumetli olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, tabancayla ateş etti.

Kurşunlar kayınbabanın karnına ve kayınbiraderin sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca çevredeki iş yerlerine ve araçlara da zarar verdi.

Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet K. kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

OLAY YERİ