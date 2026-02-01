Çaldıran’da 720 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Valilikten yapılan açıklama

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Yaykılıç Mahallesi’nde YKN faaliyeti kapsamındaki operasyonda 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli Y.K (41) hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Şüpheli hakkında

Y.K (41) hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

