Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Batman İl Jandarma'nın 14-30 Ocak denetimlerinde 36 araçta çok sayıda kaçak eşya ve silah ele geçirildi; 36 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:39
Batman İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlere 14-30 Ocak tarihleri arasında bir yenisini daha ekledi. Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan araçlarda kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Denetimler sırasında durdurulan 36 farklı araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamalar, yol güvenliği ve kaçakçılıkla etkin mücadele hedefleri doğrultusunda sürdürüldü.

Operasyonda ele geçirilen önemli materyaller arasında; 7 bin 941 paket gümrük kaçağı sigara, 143 adet nargile tütünü, 40 kilo kaçak çay ve 129 adet muhtelif malzeme yer aldı.

Silah ve mühimmat olarak ise; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, 13 adet çeşitli ebatlarda şarjör ve 244 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Yakalanan malzemelerle ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında derhal adli tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları