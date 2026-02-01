Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlere 14-30 Ocak tarihleri arasında bir yenisini daha ekledi. Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan araçlarda kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Denetimler sırasında durdurulan 36 farklı araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamalar, yol güvenliği ve kaçakçılıkla etkin mücadele hedefleri doğrultusunda sürdürüldü.

Operasyonda ele geçirilen önemli materyaller arasında; 7 bin 941 paket gümrük kaçağı sigara, 143 adet nargile tütünü, 40 kilo kaçak çay ve 129 adet muhtelif malzeme yer aldı.

Silah ve mühimmat olarak ise; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, 13 adet çeşitli ebatlarda şarjör ve 244 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Yakalanan malzemelerle ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında derhal adli tahkikat başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER