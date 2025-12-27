DOLAR
Balıkesir Edremit Çevre Yolu'nda Çift Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir Edremit çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen çift taraflı kazada 5 kişi hafif yaralandı; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:22
Olay ve müdahale

Balıkesir Edremit çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek müdahalede bulundu.

Kazanın seyri

Edremit yolu çevre yolu kavşağında, Balıkesir istikametine seyir halindeki 03 ACE 4658 plakalı otomobil ile 06 FB 4658 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 03 ACE 4658 plakalı aracın önü yol ayrımı yapan demir bariyerlere girdi.

Yaralılar ve sevk

Kaza sonucu savrulan 06 FB 4658 plakalı araçtaki sürücü H.H. ile 03 ACE 4658 plakalı araçtan sürücü H.K. ile yolcular H.K., Z.K. ve E.S.K. hafif yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı.

