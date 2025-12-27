DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi

Eskişehir'de yere düşüp yaralanan C.Ş., ambulans ve tedaviyi reddetti; polis eşliğinde ikna edilip gözyaşları arasında hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:08
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi

Eskişehir'de ambulansı reddeden alkollü adam gözyaşları içinde ikna edildi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde sağlık ve polis ekipleri zorluk yaşadı

Olay, saat 13.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; alkollü olduğu belirtilen C.Ş. isimli erkek şahıs, cadde üzerindeki otelin içerisinde yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen C.Ş., ekiplere güçlük çıkardı. Polis ekipleri, ambulanstan uzaklaşmaya çalışan şahsı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs zaman zaman sesini yükselterek, "Ben gitmem diyorsam gitmem" diyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Ekiplerin soğukkanlı ve özverili tutumu ise çevredekilerin takdirini topladı.

Güçlükle sakinleştirilen C.Ş. ile polis arasında ilginç anlar yaşandı; şahıs bir polis memuruna sarılıp onu öptü ve sigara uzatmaya çalıştı. Ankara'ya treni olduğunu belirterek ambulansa binemeyeceğini söyleyen erkek, ekipleri misafir olarak davet etti.

Sağlık ekipleri, şahsın tedavisi için hastaneye götürülmesinin zorunlu olduğunu belirtince C.Ş. tekrar direndi ve gözyaşları içinde "Ben uyuşturucu mu sattım, suç mu işledim?" diye tepki gösterdi. Yapılan ikna çabaları sonucunda, daha sonra istediği yere bırakılacağı söylenerek ikna edilen şahıs, bir polis memuru ile birlikte ambulansa bindirilerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'DE YERE DÜŞEREK YARALANAN ALKOLLÜ ADAM, AMBULANSA BİNMEYİ REDDEDİP EKİPLERE ZORLUK...

ESKİŞEHİR'DE YERE DÜŞEREK YARALANAN ALKOLLÜ ADAM, AMBULANSA BİNMEYİ REDDEDİP EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

ESKİŞEHİR'DE YERE DÜŞEREK YARALANAN ALKOLLÜ ADAM, AMBULANSA BİNMEYİ REDDEDİP EKİPLERE ZORLUK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
4
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi
5
Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6
Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı
7
Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti