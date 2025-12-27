Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi

Eskişehir'de ambulansı reddeden alkollü adam gözyaşları içinde ikna edildi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde sağlık ve polis ekipleri zorluk yaşadı

Olay, saat 13.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; alkollü olduğu belirtilen C.Ş. isimli erkek şahıs, cadde üzerindeki otelin içerisinde yere düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen C.Ş., ekiplere güçlük çıkardı. Polis ekipleri, ambulanstan uzaklaşmaya çalışan şahsı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs zaman zaman sesini yükselterek, "Ben gitmem diyorsam gitmem" diyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Ekiplerin soğukkanlı ve özverili tutumu ise çevredekilerin takdirini topladı.

Güçlükle sakinleştirilen C.Ş. ile polis arasında ilginç anlar yaşandı; şahıs bir polis memuruna sarılıp onu öptü ve sigara uzatmaya çalıştı. Ankara'ya treni olduğunu belirterek ambulansa binemeyeceğini söyleyen erkek, ekipleri misafir olarak davet etti.

Sağlık ekipleri, şahsın tedavisi için hastaneye götürülmesinin zorunlu olduğunu belirtince C.Ş. tekrar direndi ve gözyaşları içinde "Ben uyuşturucu mu sattım, suç mu işledim?" diye tepki gösterdi. Yapılan ikna çabaları sonucunda, daha sonra istediği yere bırakılacağı söylenerek ikna edilen şahıs, bir polis memuru ile birlikte ambulansa bindirilerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

