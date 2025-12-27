Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi

Kaza ve can kayıpları

Manisa’nın Demirci ilçesinde, Demirci-Selendi kara yolu üzerinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü Mustafa D. olan 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Soner Kapucu (24) ve babası Mehmet Kapucu (62) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu Demirci Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahliye bekleyen oğlu da acıyla sarsıldı

Olayın ardından ortaya çıkan üzücü detaylardan biri, ailenin 11. Yargı Paketi kapsamında tahliye olan ve Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumundan çıkması beklenen Cüneyt Kapucu için ailesinin Kula’dan yola çıkmış olmasıydı. Tahliye olup yakınlarına kavuşmayı bekleyen Cüneyt Kapucu, tahliye olmasına saatler kala gelen acı haberle sarsıldı. Cüneyt Kapucu, baba, kardeş ve evlat acısı yaşayarak cenazede güçlükle ayakta durdu.

Kula Körez Mahallesi'nde son yolculuk

Feci kazada yaşamını yitiren Kapucu ailesi için memleketleri Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Ailenin ikamet ettiği evde helallik alınmasının ardından cenazeler Körez Mahalle Camii'ne getirildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazında gözyaşları sel oldu ve kılınan namazların ardından baba, oğul ve torun toprağa verildi.

Aile acısını çocuklarla paylaştı

Cenazede görülen görüntülerde, tahliye olan Cüneyt Kapucu'nun 10 yaşındaki kızı Eslim'in elini bırakmadığı, aynı zamanda 2 yaşındaki oğlu Yiğit ile birlikte acısını dindirmeye çalıştığı belirtildi. Acılı aile, babasını Mehmet, kardeşini Soner ve 8 yaşındaki evladını toprağa vererek büyük bir kayıp yaşadı.

FECİ KAZADA YAŞAMINI YİTİREN BABA, OĞUL VE TORUN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI