Nazilli Belediyesi'nde 'nokta, virgül' hatası: Zabıta alımında soruşturma

Başkan Tetik'ten basın açıklaması

Nazilli Belediyesi Başkanı Ertuğrul Tetik, zabıta memuru alımlarında yapılan hataya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Tetik, hatanın kasıtlı olduğunu düşünmediğini, sıralama yapılırken görevlilerin çalışma sırasında memur adaylarının KPSS puanını yazarken zaman zaman nokta, zaman zaman da virgül kullandıklarını tespit ettiklerini ve bu konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Alım sürecinin detayları

Başkan Tetik, belediye tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 8 zabıta memuru alımı yapılacağını anımsatarak, sürecin başından itibaren şeffaf yürütüleceğini ve tüm işe alımların doğrudan kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Alımların eğitim durumuna göre planlandığını belirten Tetik, 3 lisans, 3 ön lisans, 2 lise mezunu aday alınacağını açıkladı.

Lisans mezunları için aranan programlar arasında psikoloji, sosyoloji, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği ve herhangi bir lisans programı şartı olduğunu söyleyen Tetik, başvuru sayılarını şu şekilde paylaştı: Lisans: 127 kişi, Ön lisans: 277, Lise: 210, Gıda mühendisliği: 11, Çevre mühendisliği: 16 kişi başvurdu.

KPSS sıralaması ve itirazlar

Tetik, yasa gereği KPSS puan sıralamasının esas alındığını belirterek, "Alınacak her 1 kişi için 5 aday mülakata çağrılır. 6’ncı sıradaki adayın alınması mümkün değildir" dedi. Adayların boy ve kilo ölçümlerinin resmi sağlık birimlerinde yapıldığını, sıralamanın 2024 KPSS puanlarına göre belirlendiğini ve sonuçların belediyenin internet sitesinde ilan edildiğini ifade etti.

Açıklanan listede 77 ve 80 puan alan iki adayın ilk 5 dışında kaldığı fark edilince süreçteki hata ortaya çıktı. Tetik, gelen bir telefonla durumun gündeme geldiğini belirterek, "Adayın boyu, kilosu ve yaşı uygundu. Ancak daha düşük puanlı adayların üst sıralarda yer aldığını gördük. Bunun üzerine listeyi hemen kaldırttık" ifadelerini kullandı.

İlk incelemede hatanın, aday isimlerinin yanına konulan virgül nedeniyle sistemsel sıralamanın bozulmasından kaynaklandığı açıklandı. Tetik, "Bu hata sınavdan sonra ortaya çıksaydı çok daha büyük bir mağduriyet yaşanırdı" diye konuştu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığını duyuran Başkan Tetik, "Hata varsa cezası ona göre, bilinçli bir durum varsa cezası çok daha ağır olacaktır. Sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Soruşturmanın teftiş kurulu tarafından yürütüleceğini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ BAŞKANI ERTUĞRUL TETİK, ZABITA MEMURU ALIMLARINDA YAPILAN HATAYA İLİŞKİN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ. TETİK, YAPILAN HATANIN KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİĞİNİ SIRALAMA YAPILIRKEN GÖREVLİLERİN, MEMUR ADAYLARININ KPSS PUANINI YAZARKEN ZAMAN ZAMAN NOKTA, ZAMAN ZAMAN DA VİRGÜL KULLANILMASINDAN KAYNAKLANDIĞINI TESPİT ETTİKLERİN, BU KONUYLA İLGİLİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTIKLARINI SÖYLEDİ.