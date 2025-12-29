Balıkesir İtfaiyesi’ne K9 İda katıldı — Enkazda 33 saniye rekoru

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla güçlendirilen Balıkesir İtfaiyesi’ne, barınaktan sahiplenilen K9 köpeği İda katıldı. İda, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Kentsel Arama Kurtarma Sınavları’nda üstün performans sergiledi.

Barınaktan itfaiyenin yıldızına

Belçika malionois cinsi olan İda, yaklaşık 1,5 yıl önce Altıeylül ilçesindeki Ovaköy barınağından sahiplenildi. K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay ile birlikte her gün Büyükşehir İtfaiyesi K9 Eğitim Merkezinde çalışan İda, kısa sürede birim içinde öne çıktı.

Sınavda rekor performans

Afyonkarahisar’daki Kentsel Arama Kurtarma Sınavı etaplarını başarıyla tamamlayan İda, enkazdan bir canlıyı 33 saniye gibi dikkat çekici bir sürede kurtardı. Enkazın tamamını ise 4,5 dakikada tamamlayarak hem hız hem de arama-kurtarmadaki yetkinliğiyle Türkiye’de sayılı K9 köpekleri arasına girdi.

Hazırlık ve görev yetkinliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin ikinci arama-kurtarma ve iz sürme köpeği olan İda, farklı senaryolarda yapılan eğitimlerde enkaz altında kalanları tespit etme, değişken hava şartlarında arama yapma ve ekiplerle koordineli çalışma becerilerini geliştiriyor. İda, afetlere karşı Balıkesir İtfaiyesi’nin donanımını önemli ölçüde güçlendiriyor.

