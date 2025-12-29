DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Balıkesir İtfaiyesi’ne K9 İda katıldı — Enkazda 33 saniye rekoru

Balıkesir İtfaiyesi, barınaktan sahiplenen K9 köpeği İda ile arama-kurtarma kapasitesini artırdı; İda enkazdan canlıyı 33 saniyede kurtardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:25
Balıkesir İtfaiyesi’ne K9 İda katıldı — Enkazda 33 saniye rekoru

Balıkesir İtfaiyesi’ne K9 İda katıldı — Enkazda 33 saniye rekoru

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla güçlendirilen Balıkesir İtfaiyesi’ne, barınaktan sahiplenilen K9 köpeği İda katıldı. İda, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Kentsel Arama Kurtarma Sınavları’nda üstün performans sergiledi.

Barınaktan itfaiyenin yıldızına

Belçika malionois cinsi olan İda, yaklaşık 1,5 yıl önce Altıeylül ilçesindeki Ovaköy barınağından sahiplenildi. K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay ile birlikte her gün Büyükşehir İtfaiyesi K9 Eğitim Merkezinde çalışan İda, kısa sürede birim içinde öne çıktı.

Sınavda rekor performans

Afyonkarahisar’daki Kentsel Arama Kurtarma Sınavı etaplarını başarıyla tamamlayan İda, enkazdan bir canlıyı 33 saniye gibi dikkat çekici bir sürede kurtardı. Enkazın tamamını ise 4,5 dakikada tamamlayarak hem hız hem de arama-kurtarmadaki yetkinliğiyle Türkiye’de sayılı K9 köpekleri arasına girdi.

Hazırlık ve görev yetkinliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin ikinci arama-kurtarma ve iz sürme köpeği olan İda, farklı senaryolarda yapılan eğitimlerde enkaz altında kalanları tespit etme, değişken hava şartlarında arama yapma ve ekiplerle koordineli çalışma becerilerini geliştiriyor. İda, afetlere karşı Balıkesir İtfaiyesi’nin donanımını önemli ölçüde güçlendiriyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ "İDA" İLE GÜÇLENDİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ "İDA" İLE GÜÇLENDİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ "İDA" İLE GÜÇLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
2
Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı
3
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
4
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada
5
Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhit Tutuklandı — Furkan Apartmanı Davasında Şok Savunma
6
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi
7
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı