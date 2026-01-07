Balıkesir Valiliği'nden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Uyarı ve Beklenen Şiddet

Balıkesir Valiliği, Ege Denizi için yaptığı 'Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı'da fırtına tehlikesine dikkat çekti.

Açıklamada, Ege Denizi'nde rüzgarın güney ve güneybatıdan, güney kesimlerde ise güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Etki Süresi ve Tedbirler

Fırtınanın 8 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra (21.00) etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve denizcilik sektörü paydaşlarının dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Vatandaşlara öneri: Fırtına süresince denize açılmamak, deniz trafiğini takip etmek ve yetkililerin uyarılarına uymak önem taşıyor.

