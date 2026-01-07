Balıkesir Valiliği'nden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Balıkesir Valiliği, Ege Denizi'nde 6-8, yer yer 9 kuvvetine kadar fırtına beklendiğini; 8 Ocak 2026 21.00'den sonra etkisinin azalmasının beklendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:16
Balıkesir Valiliği'nden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Balıkesir Valiliği'nden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Uyarı ve Beklenen Şiddet

Balıkesir Valiliği, Ege Denizi için yaptığı 'Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı'da fırtına tehlikesine dikkat çekti.

Açıklamada, Ege Denizi'nde rüzgarın güney ve güneybatıdan, güney kesimlerde ise güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Etki Süresi ve Tedbirler

Fırtınanın 8 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra (21.00) etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve denizcilik sektörü paydaşlarının dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Vatandaşlara öneri: Fırtına süresince denize açılmamak, deniz trafiğini takip etmek ve yetkililerin uyarılarına uymak önem taşıyor.

BALIKESİR VALİLİĞİ, EGE DENİZİ'NDE BEKLENEN FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINAYA KARŞI UYARIDA...

BALIKESİR VALİLİĞİ, EGE DENİZİ'NDE BEKLENEN FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINAYA KARŞI UYARIDA BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta İnşaat Konteynırında Bilinmeyen Nedenden Yangın
2
Yalova SGK Avukatı Zekeriya Polat Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti
3
Adana'da kombi borusuna sıkışan parmak Cankur ekiplerince kurtarıldı
4
Mardin’de Aralık 2025’te 15 Terör Operasyonu: 17 Gözaltı, 3 Tutuklama
5
Kayseri'de 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
6
Esenyurt’ta İnşaat Konteynerinde Yangın: İtfaiye Sevk Edildi
7
Aydın’da Ev ve Otomobilini Yaktı, Kendine Ateş Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları