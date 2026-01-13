Bandırma'da Asit Fabrikasında Kepçe Operatörünün Şüpheli Ölümü

Bandırma'da asit fabrikasında kepçe operatörü Ufuk Avcı, 12 Ocak akşamı kabininde ölü bulundu. Cenaze Bursa Adli Tıp'a gönderildi, savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:16
Olayın Ayrıntıları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir asit fabrikasında çalışan kepçe operatörü görev başında hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Ömerli Kırsal Mahallesi'nde, yeni otogar arkasında yer alan ve Hicri Ercili adlı şirket tarafından işletilen tesiste meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kepçe operatörü 54 yaşındaki Ufuk Avcı, 12 Ocak günü saat 22.35 sıralarında operatör kabini içinde hareketsiz halde iş arkadaşları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze ilk olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi. Savcılık talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

