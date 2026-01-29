Kahramanmaraş'ta bin 422 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan bin 422 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:24
Polisin operasyonunda yüklü miktarda gümrük kaçağı telefon bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve bin 422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

