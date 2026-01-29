Kaputta 808 Sentetik Ecza Yakalandı: Manisa'da 4 Kişi Tutuklandı

Manisa'da motor kaputu ve karbüratöre gizlenmiş 15 kutu içinde toplam 808 adet sentetik ecza ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:53
Operasyon detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar sonucu, Y.A.T. (19) ve M.Ö. (33) isimli şahısların kullandığı ve öncü olduğu değerlendirilen araç Ahmetli ilçesinde, B.S. (21) ve M.A. (32) isimli şahısların bulunduğu diğer araç ise Turgutlu ilçesinde durduruldu.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, motor kaputu içerisinde ve karbüratör kısmına gizlenmiş halde, 15 kutu içerisinde toplam 808 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

