Bandırma'da Kurabiyeden Sigara İzmariti İddiası — Tarihi Geçmiş Ürünlere 35 Bin TL Ceza

Bandırma'da Kurabiyeden Sigara İzmariti İddiası

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir vatandaşın çikolatalı kurabiye yerken üründen sigara izmariti çıktığını iddia etmesi üzerine başlatılan inceleme, kamuoyunda dikkat çeken sonuçlar doğurdu.

Şikayet ve Denetim Süreci

İhbar üzerine harekete geçen yetkili ekipler, ilgili işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, şikâyete konu ürünün denetim sırasında işletmede bulunmadığı ve satılmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve değerlendirme süreci ilgili kurumlarca sürdürülüyor.

Tespitler ve Uygulanan Cezalar

Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan resmi kontrolde işletmede süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye imalathanede tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de aynı işletmeye kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle ayrı bir cezai işlem yaparak yaklaşık 5 bin 500 TL ceza kesti.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında aralıksız devam edeceğini vurguladı. İlgili kurumların olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

